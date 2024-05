Gli Amici di Bagneri organizzano una “passeggiata alle Salvine”, FOTO

Il mese di maggio consente di godere al meglio dei prati fioriti alle Salvine, e coincide anche con il periodo in cui si svolge la tradizionale transumanza in alpeggio: anche quest’anno, gli Amici di Bagneri propongono per domenica 19 maggio la “passeggiata alle Salvine”, una facile escursione tra prati e cascine di uno dei più begli alpeggi del biellese. Con ritrovo sul Tracciolino sopra Bagneri alle 8,30, si salirà per un giro su sterrati e sentieri muovendoci tra le Salvine di Muzzano e quelle di Graglia, separate dal Rio Bagneri.

All’escursione parteciperà Roberto Munarin, appassionato frequentatore delle montagne biellesi, che ci accompagnerà alla scoperta di baite e alpeggi.

La meta dell’escursione, con circa 2 ore di cammino oltre alle soste per ammirare fioriture, baite e paesaggio, è quest’anno la cascina Vaglione (Vaiun), in comune di Graglia, a quota 1180mt. Qui alle 12 sarà celebrata la Santa Messa, quindi distribuzione della polenta concia preparata dai volontari Amici di Bagneri.

Dopo pranzo ritorno libero (circa mezzora per scendere al Tracciolino), per chi desidera alle 16 visita guidata al borgo e all’ecomuseo di Bagneri, con ritrovo davanti alla chiesa parrocchiale, dove non ci sarà la messa delle 15.

In caso di maltempo l’escursione sarà annullata, ma ci si potrà trovare a Bagneri dove la Santa Messa sarà celebrata alle 12, anche qui poi con distribuzione della polenta concia.

La partecipazione è libera, chi vuole unirsi si trovi puntualmente al Tracciolino sopra Bagneri per fare la passeggiata con gli Amici di Bagneri.

Per info e aggiornamenti, contattare Gilberto (3396881717, anche whatsapp; email info@bagneri.it, e seguire su facebook @borgo e parrocchia di Bagneri e su Instagram @borgobagneri .