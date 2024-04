Mobilità sostenibile e uso delle biciclette: anche nel Biellese occorre un cambio di rotta

È ormai evidente che la bicicletta sia un mezzo ecologico per gli spostamenti urbani. L'introduzione delle ebike ha ulteriormente migliorato questa possibilità, consentendo di muoversi in città senza fatica. È importante valorizzare la bicicletta non solo come mezzo di trasporto quotidiano ma anche come strumento per il turismo, un settore in crescita globale.

Anche il Biellese deve equipararsi ad altre città, come Cuneo, dove da alcuni anni è attiva l'iniziativa Bike to Work, che premia gli utilizzatori della bicicletta per il tragitto casa-lavoro con buoni sconto nei negozi. L'arrivo del Giro d’Italia a Biella dovrebbe fungere da catalizzatore per incrementare l'uso della bicicletta, seguendo l'esempio di altre città italiane ed europee che valorizzano questo mezzo di trasporto.

La bicicletta è anche ideale per un turismo lento e di qualità, consentendo di esplorare la natura incontaminata in modo silenzioso. Molte città offrono servizi di bike sharing per favorire la mobilità in bicicletta, un'opzione auspicabile anche per Biella, coinvolgendo cittadini, studenti e lavoratori esterni attraverso politiche di sensibilizzazione e incentivi.