Obiettivo Sabato a Biella: “Monumenti che passione!”.

Questa settimana Obiettivo Sabato, il gruppo fotografico, si trova a Biella per un itinerario dedicato ai monumenti, più o meno conosciuti: “Una mattinata piuttosto interessante alla scoperta dell’intera città, alla ricerca di statue, obelischi e monumenti di Biella”. Vagando in lungo e in largo, i fotografi hanno scoperto e documentato ben 13 opere: “Alcuni sono visibili lungo le strade o le piazze che frequentiamo abitualmente, mentre alcuni sono più nascosti e occorre andarli a scovare, magari passeggiando oziosamente la domenica mattina… invitiamo tutti a scoprirli!”

Alcuni sono molto facili da trovare, come la statua qui riprodotta, ma ci sono monumenti ai Paracadutisti, Aviatori, Bersaglieri e Alpini. Per non dimenticare la Polizia di Stato e i Donatori di sangue. E non dimentichiamo i Caduti del mare e la città di Arequipa.

Di seguito il link alla galleria completa: https://www.obiettivosabato.it/biella/nggallery/album/monumenti-che-passione

Lo Scatto

L’immagine riprende un famoso monumento dedicato a Quintino Sella. L’inquadratura mette in risalto la statua e lo sfondo è avvolto dal visibile contesto, con il Teatro Sociale alle spalle. L’apertura del diaframma ha permesso, tramite la corretta profondità di campo, di mettere a fuoco il soggetto principale, come lo sfondo.

I parametri

Fotocamera Nikon D850, obiettivo 24-70, 1/4000 sec. F4 ISO 100, Apertura Zoom 52 mm.