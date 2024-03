Piedicavallo, aperto il bando per la vendita del mezzo sgombero neve

A Piedicavallo è aperto il bando per la vendita della macchina operatrice, completa dell'attrezzatura per lo sgombero neve (lama e spargitore sale).

La scadenza per la presentazione delle offerte è fissata per le 12 del giorno venerdì 19 aprile 2024. L'importo posto a base d'asta è stato fissato in 25mila euro. Ne dà notizia il Comune sul proprio sito, dove sono presenti le maggiori informazioni con la documentazione completa, ben visionabile nella sezione "bandi di gara".