Problemi di privacy e muri imbrattati: carabinieri ad Andorno Micca

Una lite di vicinato già sfociata in un contenzioso ha richiesto l’intervento dei carabinieri ad Andorno Micca.
La segnalazione riguardava il danneggiamento di un muro di cinta, imbrattato con vernice spray e la presenza di un telefono collocato nell’ingresso comune, che sarebbe stato utilizzato per registrare l’audio.
I militari, giunti sul posto, hanno verificato la presenza dell’apparecchio nella scala comune, come indicato nella richiesta di intervento. Il proprietario ha quindi provveduto a rimuoverlo.
Nel corso degli accertamenti è stato inoltre rilevato un ulteriore imbrattamento sulle vetrate dell’abitazione. La vicenda potrebbe ora avere risvolti legati alla tutela della privacy.