Elezioni regionali, Noi Moderati al fianco di Cirio: “Centro esiste solo all'interno del centrodestra”

I moderati assumono un ruolo sempre più centrale nel progetto del centrodestra. Maurizio Lupi, leader di "Noi Moderati", partito che alle prossime elezioni regionali sosterrà Alberto Cirio con una propria lista, ha ribadito questo concetto durante al conferenza stampa di lunedì 25 marzo a Torino: "La realtà sta dimostrando che il centro esiste solo all'interno del centrodestra. Il terzo polo si è dissolto come neve al sole. I numeri delle ultime elezioni regionali in Italia confermano la nostra crescita: Sardegna: 5,6% e Abruzzo: 3%. Siamo fondamentali nella proposta del centrodestra perché rappresentiamo un segno di responsabilità, concretezza, serietà e moderazione. Qui in Piemonte, insieme al presidente Cirio, vogliamo vincere la sfida del buon governo. Il lavoro fatto in questi anni ha attraversato fasi burrascose come il periodo Covid quindi non possiamo che migliorare gli ottimi risultati nel prossimo mandato".

L'analisi di Lupi ha evidenziato come il centro, da solo, non sia riuscito a sfondare. Il suo scioglimento conferma la necessità di un'alleanza con il centrodestra per avere un peso significativo nello scenario politico italiano. Il coordinatore provinciale di Biella Valerio Novo Basso conferma quanto affermato da Lupi: "Noi Moderati è un partito aperto, in questi mesi molti amici si sono uniti a noi, alcuni orfani del loro partito, altri ci hanno scelto data la nostra sensibilità ai problemi reali senza rincorrere demagogie o ideologie. Siamo aperti a chi si ritrova nei valori del centro destra ma soprattutto a chi nel proprio territorio fa parte di liste civiche ed è portatore di esperienza diretta con i cittadini."