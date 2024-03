Carcere Biella, agente aggredito e preso a schiaffi da un detenuto

Ancora un caso di cronaca al Carcere di Biella. Lo segnala il segretario nazionale del SiNAPPe Raffaele Tuttolomondo: “Lo scorso sabato, presso la Casa Circondariale di Biella, un ristretto ha preso a schiaffi un poliziotto lesionandogli il timpano, in quanto pretendeva di farsi la doccia ben due ore dopo l’orario previsto; il collega a seguito degli accertamenti presso il nosocomio cittadino ha riportato una prognosi di 15 giorni".

E aggiunge: "Rammentiamo come in ottemperanza alle recenti circolari emanate, i detenuti che aggrediscono il personale di Polizia Penitenziaria, dopo aver scontato i giorni disciplinari, andrebbero trasferiti immediatamente fuori regione. Attualmente questo non sta accadendo, pertanto il personale di Polizia Penitenziaria è l’unico a pagarne le spese. Siamo in prima linea a prendere calci e pugni senza motivo. Si chiede ai vertici dell’Amministrazione di intervenire urgentemente; sono necessari provvedimenti tempestivi, affinché i poliziotti possano espletare la propria attività di servizio in ambienti lavorativi idonei, tali da sostenere i diritti dei lavoratori".