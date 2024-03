DomiciliAMO: dal Consorzio Iris un sostegno alla domiciliarità leggera.

Dal 01 gennaio 2024 è partito il progetto DomiciliAMO, risultato della co-progettazione avviata dal Consorzio Socio Assistenziale I.R.I.S, insieme a 10 imprese sociali, cooperative e associazioni del Terzo settore del territorio.

Il progetto ha come obiettivo la realizzazione di interventi di Domiciliarità Leggera a favore di anziani, disabili, delle loro famiglie e la promozione dell’assistenza familiare.

All’interno del progetto, prosegue l’esperienza dello Sportello Filo di Arianna, a favore delle persone in condizioni di fragilità. L’attività dello Sportello consiste nel raccogliere le richieste delle famiglie, orientarle e dar loro strumenti e risposte ai bisogni di assistenza, trasporti e buon vicinato.

Il Filo di Arianna è inoltre punto di riferimento per l’Assistenza Familiare, in sinergia con il Consorzio Il Filo da Tessere, ente accreditato per i servizi al lavoro.

Allo Sportello si può accedere telefonicamente, contattando:

Il Numero Verde: 800.545.455, dal lun al ven dalle 09.00 alle 11.00 ed il mar, mer e ven dalle 16.00 alle 18.00. I numeri 015.832418 ed il numero 015.8494694 (premendo il tasto 2). Se gli operatori non sono disponibili, si prega di lasciare un messaggio in segreteria, specificando il proprio nome/cognome e numero di telefono, per poter essere ricontattati.

È possibile anche inviare una e-mail all’indirizzo sportelloanziani@filoarianna.it e consultare il sito web del Consorzio I.R.I.S. www.consorzioiris.net o anche https://www.filodiarianna-biella.it/ .

Si segnala inoltre che dal 26/02/2024, Il Filo di Arianna è attivo presso la nuova sede in Via Italia 61, Biella (interno cortile, piano terra). L’accesso facilitato è in Via Belletti Bona n.2.

All’interno del Filo di Arianna operano volontari ed operatori del Gruppo di Volontariato Vincenziano San Giuseppe Odv di Biella, portando la loro esperienza ventennale e proseguendo il loro impegno nell’ambito della domiciliarità.https://www.filodiarianna-biella.it/