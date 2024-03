Tornano le colombe di Pace di EMERGENCY, quest’anno nella nuovissima shopper in tessuto dedicata.

Le puoi trovare: online, oppure nelle piazze d'Italia.

Per quanto riguarda Biella, si potranno acquistare domenica 24 marzo 2024 in via Italia vicino al Municipio e la Chiesa della Santissima Trinità dalle ore 9 alle 13.