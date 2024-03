Il supporto di Biella a Torino Capitale della Cultura di Impresa

Entra nel vivo l'anno di Torino Capitale della Cultura di Impresa, un 2024 di iniziative, incontri, mostre e spettacoli promossi dall’Unione Industriali Torino in partnership con le principali realtà del territorio per celebrare Torino come città industriale, tecnologica e creativa. Biella, con Ivrea a Alba, ha partecipato alla candidatura e continua a supportare l'iniziativa con eventi ad hoc e iniziative che valorizzano la cultura di impresa del nostro territorio.

"Quando Torino ha contattato Biella per un supporto nella candidatura, immediatamente ci siamo attivati, grati di questo invito e consapevoli dell’importanza del nostro apporto nella candidatura - afferma Laura Zegna, presidente Commissione Turismo Confindustria Piemonte -. Il mio impegno ora è, oltre al nostro territorio che in tanti modi può collaborare, estendere a tutto il Piemonte lo stimolo ad aggregarsi nelle proposte, considerando che la nostra Regione ha una storia ed un presente ricco di cultura d’impresa, volano indiscutibile per lo sviluppo futuro".

"Il turismo industriale è un trend significativo nelle linee di sviluppo del turismo e, come Sezione, stiamo cercando di monitorare e valorizzare le iniziative già presenti sul territorio - spiega il presidente della Sezione Turismo e Cultura dell'Unione Industriale Biellese -. Il Biellese, infatti, vanta un patrimonio unico dal punto di vista della cultura di impresa, sia dal lato storico e museale con prestigiosi archivi aziendali, sia dal lato esperienziale grazie ad un tessuto imprenditoriale attivo e variegato".

Per guidare il pubblico all’interno della programmazione e orientarlo nella scelta delle numerose opportunità di approfondimento tematico, la maggior parte delle quali aperte alla libera partecipazione della cittadinanza e alcune altre riservate alle aziende associate all’Unione Industriali Torino, è stato realizzato un apposito sito web, consultabile all’indirizzo www.torinospazioalfuturo.it, dov’è possibile prendere visione di tutti gli appuntamenti in cartellone. Uno strumento di informazione concepito come work in progress che andrà man mano a essere integrato e ad arricchirsi nel corso dell’anno e che al momento illustra prevalentemente gli appuntamenti previsti in primavera e in estate.

L'iniziativa nasce nel 2019, quando, sulla scia delle 'capitali della cultura' promosse dal ministero, Confindustria decise di realizzare un'iniziativa permanente per valorizzare le economie locali, a vocazione manifatturiera e culturale, in grado di trainare la crescita e lo sviluppo delle aree urbane e metropolitane per una promozione innovativa della cultura d'impresa con un ruolo da protagonisti per le associazioni del sistema Confindustria, le imprese e i territori. La prima capitale della cultura d'impresa è stata Genova nel 2019, poi Alba, quindi (due anni dopo a causa della pandemia) nel 2022 l'area Venezia-Padova-Treviso-Rovigo, nel 2023 Pavia dove è avvenuto il passaggio di consegne, con l'annuncio della designazione di Torino per il 2024, in occasione dell'annuale Forum della Piccola Industria.