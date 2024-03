Auser, Fausta Gallo è la nuova presidente provinciale: “Primo obiettivo? Migliorare l’attività di coordinamento”

Fausta Gallo è la nuova presidente dell’Auser provinciale, che succede ad Antonio Milani. L’elezione e il cambio della guardia è avvenuto nei giorni scorsi, tramite elezioni nelle due anime dell’associazione: quella di promozione sociale e quella di volontariato.

“Un grande onore e una grandissima responsabilità - commenta Fausta Gallo -. A Zumaglia con l’associazione Pensieri circolari mi ero occupata dei temi centrali del mondo Auser: il volontariato, la socialità e la cultura per le persone della terza età. La sfida ora è di quelle importanti. Ecco perché per prima cosa voglio capire le forze di cui disponiamo a livello biellese, per meglio organizzare tutte le varie attività sul territorio”.

“L’Auser attraverso un’importante rete di volontari offre servizi di accompagnamento in ospedale, da medici per visite specialistiche o nella distribuzione di pasti a persone anziane. Inoltre coordina anche l’organizzazione di soggiorni estivi, di gite, di vacanze ma pure convegni, presentazione di libri, serate a teatro e corsi di digitalizzazione - spiega -. Abbiamo quasi mille soci in tutta la provincia, con diverse associazioni di supporto”.

Entrando nel merito del mandato, Fausta Gallo aggiunge: “Il primo obiettivo è di migliorare l’attività di coordinamento. Dobbiamo riuscire a non creare sovrapposizioni di eventi e ottimizzare al meglio le risorse umane a disposizione, per meglio aiutare chi ne ha bisogno: persone che devono essere accompagnate e aiutate perché sole o in difficoltà economica. C’è tanto da fare, ma credo nel lavoro di squadra e sono sicura di poter dare una mano ad aiutare i soci di ieri e di domani in questo complesso ma fondamentale lavoro di coordinamento”.