Salvini a Biella: dalla sfida all'Europa, ai complimenti agli amministratori. Ancora non c'è il nome del candidato in città, foto e video Alessandro Bozzonetti per newsbiella.it

Nelle prossime settimane arriverà il ministro Valditara, intanto oggi venerdì 15 marzo ad aprire questa campagna elettorale 2024 è stato Matteo Salvini, segretario della Lega e attuale ministro alle Infrastrutture.

In tanti si aspettavano che questa sera da Salvini a Biella venisse svelato il nome del candidato della Lega alle prossime amministrative in città, ma così non è stato.

Anche in un'aula di Città Studi gremita di amministratori e tanti giovani, Salvini ha lanciato i suoi attacchi all'Europa, dalle case green, alle auto elettriche.

“Lega è libertà”, ha esordito il Ministro, che punta a sorpassare il Movimento 5 Stelle, e che ogni provincia abbia almeno un consigliere della Lega.

Oltre a temi esclusivamente politici, non sono mancate battute per spezzare il ghiaccio, come quella che mancano 86 giorni al voto e gli amministratori della Lega “devono rimettersi in forma e perdere tutti almeno quattro chili”.

Da parte del leader della Lega sono stati fatti i complimenti agli amministratori di Biella per il lavoro fatto in questi 5 anni.

Presenti all'evento oltre ai rappresentati della Lega biellese, i consiglieri regionali del quadrante Biella-Vercelli-Novara-VCO, l’On. Riccardo Molinari e i parlamentari europei Gianna Gancia, Alessandro Pansa e Silvia Sardone.