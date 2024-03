Mottalciata, investe un cane in piena notte, foto archivio

Nella notte intorno alle 3,40 a Mottalciata, lungo la strada regionale 232, un uomo di Cossato di 47 anni ha investito un cane, forse fuggito da qualche giardino.

Il conducente ha prontamente chiamato il 112 per segnalare l'accaduto, e sul posto sono arrivati i Carabinieri, ma purtroppo per la bestiola, risultata senza microchip, non c'è stato più nulla da fare.