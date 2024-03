Sono stati diversi gli interventi dei Carabinieri per liti scoppiate per futili motivi in famiglia o tra vicini di casa.

I casi sono stati segnalati ieri, 11 marzo, nei comuni di Biella, Zumaglia, Lessona e Sagliano Micca. Al loro arrivo, i militari dell'Arma hanno calmato gli animi e informato le parti coinvolte delle rispettive facoltà di legge.