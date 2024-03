Biella, ubriaco viene fermato per un controllo ma insulta e minaccia gli agenti (foto di repertorio)

Sono sempre più frequenti i controlli di Polizia a Biella. E talvolta può capitare di imbattersi in soggetti palesemente ubriachi, intenti a disturbare passanti e residenti. Come accaduto nel pomeriggio di domenica, dove un uomo visibilmente alticcio è stato sottoposto ad alcuni accertamenti da parte degli operatori di Polizia in pieno centro, a due passi dai Giardini Zumaglini.

Stando alle informazioni raccolte, il soggetto avrebbe assunto un atteggiamento particolarmente ostile e aggressivo nei confronti degli agenti. Oltre ad inveire, gli avrebbe anche minacciati con parole pesanti e intimidatorie. Inevitabile a questo punto la sanzione per ubriachezza molesta e molto probabilmente verrà denunciato per minacce a pubblico ufficiale.

Non solo: nei suoi confronti gli è anche stato anche notificato un provvedimento di formale allontanamento dal luogo dov'era presente. Trascorsa appena un'ora, lo stesso è tornato a disturbare nella zona prima indicata. Così, una volta fermato, è stato nuovamente sanzionato per la violazione dell'ordine di allontanamento.