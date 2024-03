Al 112 è arrivata una chiamata nella quale si diceva che un'auto viaggiava lungo la Superstrada in direzione Cossato a zig zag e a fari spenti.

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri che hanno rintracciato l'auto e sottoposto all'alcol test il conducente, un uomo di 56 anni di Vercelli, che è stato trovato ubriaco. Il suo tasso alcolemico era di 1,3.

Per lui è scattata la denuncia per guida in stato di ebbrezza.

Il fatto è accaduto a Castelletto Cervo intorno alle 22 di ieri 9 marzo.