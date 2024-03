Ponderano, in fiamme la cabina elettrica di un condominio, foto archivio

Nel primo pomeriggio di oggi domenica 10 marzo tra i vari interventi dei Vigili del Fuoco c'è stata anche la messa in sicurezza di una cabina elettrica di un condominio che ha preso fuoco.

A chiamare il 112 sono stati i residenti del palazzo dove si trova la cabina, allarmati. Celere l'arrivo dei Vigili del Fuoco che hanno spento il rogo e atteso l'arrivo dei tecnici.

Il fatto è accaduto a Ponderano in via Gramsci. Fortunatamente le fiamme sono state spente per tempo e i danni sono rimasti circoscritto alla cabina.