Un nuovo progetto culturale per Luca Stecchi: "Polvere di Stelle"

Si sono tenute nei giorni scorsi le riprese del video di Luca Stecchi “Polvere di Stelle”, girato nel Comune di Valdilana, in un sito di archeologia industriale, mentre le registrazioni audio, sono state fatte nella prestigiosa sala di incisione Dream& Dream, (luogo dove vengono doppiati molti successi televisivi) di Milano.

“Polvere di Stelle” è un progetto che ha preso il via nel mese di Maggio del 2023. Il testo di Stecchi, ha trovato la voce e la collaborazione artistica della show girl Susanna Messaggio, artista nota alle grande pubblico per la sua lunga carriera televisiva, iniziata nel 1979 con programmi come “la bustarella” e la trasmissione “Portobello” di Enzo Tortora, da allora è stata per tanti anni in Mediaset affiancando grandi personaggi come Mike Buongiorno in programmi quali Telemike, Superflash e Bis. Susanna, parallelamente agli impegni televisivi, si è occupata anche di psicologia infantile e psicopedagogia. L’incontro fra il Poeta e la show girl è avvenuto in un momento artistico particolare che ha seguito l’uscita del suo libro “Raccolta di Pensieri” italiano, tradotto in Arabo dal due volte candidato premio Nobel Hafef Haidar.

Ancora una collaborazione di grande successo per Luca Stecchi, che vanta un curriculum artistico veramente importante. Tanti sono gli artisti che hanno messo in voce i testi di Stecchi, tra questi troviamo artisti del calibro di Gilda “vincitrice del festival 1975”, Marco Carena festival 1991 e Elisabetta Viviani presente nell’edizione 1982 , oltre a leggende della tv e del cinema come Elisabetta Coraini, Sandra Ambrosini (la Maria Rosa del ragazzo di Campagna), Danja Cericola prima presentatrice di Italia 1, doppiatori e doppiatrici. Dal 2015 ad oggi, Stecchi ha scritto più di 500 poesie, parecchi libri ha realizzato video e audio-libri. Le sue emozioni sono diventate le nostre. Molto nota una frase di Mogol “il grande autore che noi tutti conosciamo” nella prefazione di una antologia il cui lo stesso Stecchi ha preso parte La poesia contemporanea deve essere profumo di vita, sentimento che nasce da un fatto vero, dal proprio vissuto“.

Le musiche che accompagnano le parole sono di due straordinari musicisti Cinzia Tomasi e Zaccaria Roj, talenti biellesi che insieme hanno creato l’armonia di sottofondo. Cinzia Tomasi, ha studiato basso elettrico alla Nam di Milano con il maestro Giacomo Lampugnani, si è dedicata al canto corale, attualmente partecipa a diversi cori nel biellese e al progetto di Musica Geografica con Zaccaria Roj. Zaccaria Roj comincia lo studio della chitarra a tredici anni, presso l'accademia CPM di Milano imparando la tecnica Fingerstyle, ha partecipato a diversi progetti musicali biellesi suonando folk irlandese, blues americano e musica tradizionale. Continua la sua attività live collaborando con band locali e partecipa a numerosi Workshop musicali. Nel 2018 esce un suo disco come solista.

Le riprese hanno visto impegnata come coreografa e ballerina Arianna Quartesan. Arianna Quartesan, ballerina e coreografa, vanta tra le sue esperienze lavorative più importanti i tour con Vasco Rossi (nel 2011 e nel 2013), Sensation White Italy (uno dei festival dance più famosi al mondo) , Teatro Alla Scala (come mima - ballerina). Nel maggio 2023 fonda The Dream Dance Agency, la prima agenzia di spettacolo e intrattenimento di tutto il territorio biellese e vercellese, con la quale lavora in tutta Italia con i più noti format del momento. Tecnico audio, Piero Sara, famoso maestro del suono che vanta un curriculum ultra ventennale nel campo musicale, che ha magistralmente plasmato l’incontro fra le tracce audio di Susanna Messaggio e le tracce musicali dei musicisti Zaccaria Roj e Cinzia Tomasi Tecnico video Andrea De Angelis. Ingegnere, classe ‘92, da tre anni ha scoperto la passione per il videomaking e la fotografia. "Ciò che più amo è trasmettere emozioni tramite le immagini! Sono convinto che non si finisca mai di imparare e per questo mi ritengo in continua crescita, sempre alla ricerca di stimoli per migliorarmi e migliorare in ciò che mi piace fare! Appassionato di sport, montagna e viaggi".

Il brano Polvere di Stelle, è una storia d’amore pensata nell’incontro di due anime, unione di corpo e materia in una sinergia di intenti che volge il suo culmine al mattino durante il risveglio. Ma non manca una parentesi puramente spirituale nella frase : “Il tuo corpo è una preghiera che risuona nell’eco della tua chiesa”. Una ascesi che risuona come un eco cercando una spiritualità che è vita".

"Durante la scrittura di questo brano - commenta Luca Stecchi - mi sono ispirato a viaggi ancestrali come “la Preghiera di Bruno” ma anche a emozioni vere e pure come può essere stato “Amianto”. Un ringraziamento particolare va a Susanna Messaggio per la sua amicizia e per aver creduto in questo progetto".