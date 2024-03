Masserano, crolla la sacrestia della Chiesa della Madonna degli Angeli

In seguito alle intense piogge dei giorni scorsi, è crollata per cause ancora da accertare una parte della Chiesa della Madonna degli Angeli di Masserano. Stando alle informazioni raccolte, è caduta a terra la sacrestia della struttura nella notte tra lunedì e martedì.

La notizia si è velocemente sparsa in tutto il paese e ha gettato nello sconforto l'intera comunità. La chiesetta, infatti, edificata nel Seicento, era un vero e proprio punto di riferimento per fedeli e Alpini, utilizzata per le messe in suffragio di penne nere, amici e aggregati andati avanti.

“L'area è stata ora recintata – spiega il capogruppo Oscar Morezzi – e le autorità, dal sindaco Mazzone al parroco, don Jarek, sono stati informati di quanto accaduto. Inoltre, la croce presente sul campanile della chiesa risulta al momento piegata, a causa delle raffiche di vento dell'autunno scorso. A breve, saranno rimossi i detriti. In arrivo anche gli ingegneri per fare una prima stima dei danni e compiere i dovuti rilievi”.