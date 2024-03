Memorial Carmona-Frassanito, il trionfo di Su Nuraghe Calcio Biella: 5 - 4 contro Edil Group.

Lunedì 26 febbraio si è svolta la giornata finale del mini torneo precampionato, intitolato alla Memoria di Paolo Carmona e di Donato Frassanito, con quattro squadre coinvolte: “Su Nuraghe Calcio Biella”, “#Escile Team”, “Locato 80” e “Edil Group”, formazioni inserite nei gironi “A” e “B” del campionato provinciale, categoria open, organizzato da A.S.C. (Attività Sportive Confederate) di Biella, Ente di promozione sportiva presieduto da Pino Lopez, riconosciuto e patrocinato dal C.O.N.I. (Comitato Olimpico Nazionale Italiano).

I goal della vittoria di “Su Nuraghe Calcio Biella” sono stati messi a segno da Stefano Cavazzini, Marco D'Abbene, Alessandro Scanzio, Riccardo Corda e da Andrea Crescenzio. “Edil Group” si classifica al secondo posto con le tre reti di Flavio Paganelli e una di Marco Lavecchia.

Con il primo lunedì del mese di marzo, iniziano le gare di ritorno. Appuntamento mercoledì 6 marzo, alle ore 20:00 a Gaglianico, presso “Sportec center”, in via Napoli. In trasferta, “Su Nuraghe Calcio Biella” incontrerà "La Piuma Cafè".