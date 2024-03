Prestazione da incorniciare ad Arezzo per Rally & Co FOTO

Prestazione da incorniciare ad Arezzo in occasione del Rally Storico Vallate Aretine, prima gara di campionato italiano rally autostoriche con ben 108 km cronometrati, per i 6 alfieri della Rally & Co che con i loro risultati hanno portato a Biella la seconda posizione nella coppa scuderie, dietro solo ai numerosissimi equipaggi del team bassano.

Applausi da parte di tutti ( seconda gara assoluta con il volante tra le mani sulla Ford Escort di famiglia) per la giovanissima Alyssa Anziliero che, navigata da mamma Anna e seguita come un ombra dall'emozionatissimo papà Walter ha centrato la 17° piazza assoluta, settime nel secondo raggruppamento e seconde di classe 2000 oltre ad aver vinto la classifica femminile.

"Un'emozione fortissima come al debutto - dice Alyssa - ma con delle prestazioni che neppure io mi aspettavo ....ringrazio la mia famiglia e la Rally & Co per questa stagione ...correre con mia mamma al fianco e con papà che mi segue come un ombra ad ogni assistenza o fine ps è una sensazione difficile da descrivere...peccato solo per i 4 secondi dalla 16° posizione ma non volevo rischiare troppo sull'ultima prova".

Splendidi 7° assoluti, quarti di secondo raggruppamento e primi di classe 2000 sono Luca Delle Coste e Giuliano Santi che con una condotta di gara sempre all'attacco e sempre nella top ten, sotto la pioggia che ha accompagnato tutto il rally, hanno dimostrato ancora una volta la concretezza ed il talento del duo vincitore nel Trofeo Memory Fornaca 2023.

Sulla consueta Opel Corsa GSI Alessandro Bottazzi e Carmelo Cappello agguantano la 14° posizione assoluta sesti nel raggruppamento j2 e vincitori della classe fino a 1600, purtroppo una scelta infelice di gomme ha condizionato un risultato che poteva essere migliore.