A Cossato una lodevole iniziativa per sostenere il progetto di psicoterapia rivolta a donne vittima di violenza

Il centro estetico Atelier della Bellezza di Elena De Bona a Cossato celebra i 10 anni di attività dell'associazione Paviol Percorsi Antiviolenza APS di Biella che, dal 2014, offre supporto psicologico qualificato a donne e vittime di violenza.

Per tutto il mese di marzo una parte infatti dei servizi proposti sarà devoluta alla associazione a sostegno del progetto di psicoterapia rivolta a donne vittima di violenza. “Si tratta di una iniziativa volta a sensibilizzare il territorio su un tema importante per il quale non dobbiamo mai abbassare la guardia” spiegano da Paviol