“Cercando di capire l’enigma del dottor Gustavo Rol” un nuovo appuntamento di NuovaMente

Gustavo Adolfo Rol ( Torino 1903 – 1994) è stato un sensitivo italiano, che affermava che i suoi "prodigi" non fossero fenomeni ripetibili o eseguibili a comando. Sulla sua figura è stato girato il film ”L’enigna Rol” della regista Andelma dall’Olio, uscito nella sale nel mese di novembre 2023 , dove si ricostruisce attraverso molteplici testimonianze la vita e l’attività di un uomo che per molti e anche illustri amici e frequentatori era dotato di capacità paranormali, mentre per altri, tra i quali Piero Angela e il prestigiatore Silvan, questi fenomeni venivano ritenuti illusioni prodotte con tecniche di prestidigitazione e in particolare di mentalismo.

La relatrice, una importante pittrice di Cogne, venne considerata da Gustavo Rol una “figlioccia” ha vissuto aneddoti e considerazioni inedite e originali dalla prima adolescenza fino alla scomparsa del dottor Rol e proprio nella sua casa, perchè abitava nel suo stesso condominio in via Silvio Pellico 31 a Torino e nel film “ L’enigma Rol” viene raccontata questa sua frequentazione.

Sarà presente anche Gianpaolo Bergandi, figlio di Arturo, che lavorò per circa trent’anni in qualità di factotum, uomo di fiducia, in casa del dottor Rol e che assistette a decine di fenomeni paranormali.

