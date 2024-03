A Salussola la commemorazione dell'Eccidio

Il Comune di Salussola intende commemorare uno degli avvenimenti più tragici della storia Biellese, l’eccidio di 20 partigiani avvenuto sul borgo di Salussola Monte il 9 Marzo 1945.

La manifestazione avrà luogo Domenica 10 marzo 2024, e si svolgerà secondo il seguente programma:

Ore 9:30 ritrovo dei partecipanti in piazza Garibaldi, a Salussola Monte

ore 9:45 cerimonia dell’Alzabandiera presso il monumento ai partigiani caduti, in piazza 9 Marzo 1945

Ore 10:00 S. Messa

Ore 10,45 Sfilata per le vie del Borgo, con deposizione di corone d’alloro presso il sacrario e il monumento ai caduti

A seguire Le orazioni commemorative saranno pronunciate dal Sindaco di Salussola Manuela Chioda, da Enrico Pagano direttore dell’istituto per la storia per la Resistenza e della Società Contemporanea nel Biellese nel Vercellese e in Valsesia, da Piero Ravetto in rappresentanza dell’A.N.P.I., e dal Sen. Gilberto Pichetto Fratin, Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza energetica dell'Italia.