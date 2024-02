Sciopero generale nazionale venerdì 8 marzo, presso l'Asl prestazioni a rischio

I Sindacati SLAI COBAS PER IL SINDACATO DI CLASSE, USB e USI Unione Sindacale Italiana Fondata nel 1912 hanno proclamato lo sciopero generale a livello nazionale di tutti i settori lavorativi pubblici, privati e cooperativi per l’intera giornata di venerdì 8 marzo 2024 da inizio primo turno a fine ultimo turno della stessa giornata.

Allo sciopero ha aderito il Sindacato USB PI.

Per questo motivo l'Asl Biella rende noto che in questa giornata potrebbero non essere garantite le prestazioni che non rivestono carattere di urgenza.