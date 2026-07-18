Biella, oltre 600 mammografie gratuite in estate: come prenotare lo screening Prevenzione Serena

I mesi estivi, con il tempo più disteso delle ferie, sono l’occasione giusta per dedicare qualche ora alla propria salute. Tra metà luglio e la fine di settembre la Senologia Diagnostica dell’Ospedale di Biella mette a disposizione oltre 600 posti per la mammografia di screening del programma regionale Prevenzione Serena: un’offerta ampia, che consente a ciascuna donna di scegliere la data più comoda e di conciliare l’esame con i propri impegni.

L’invito si rivolge in particolare alle donne tra i 50 e i 69 anni, fascia per la quale l’invito è automatico e biennale e per la quale l’evidenza scientifica dimostra il maggiore beneficio in termini di diagnosi precoce. Il primo passo è semplice: verificare la propria situazione, anche attraverso il Fascicolo Sanitario Elettronico, per sapere se l’ultimo controllo risale a più di due anni fa o se è già stato ricevuto un invito, e prenotare l’appuntamento.

Il carcinoma della mammella è la neoplasia più frequente nella popolazione femminile. La partecipazione regolare allo screening consente di individuare lesioni in fase iniziale, quando le possibilità di cura sono più elevate e i trattamenti meno invasivi. La mammografia – una radiografia bilaterale della mammella – resta oggi il test più efficace per riconoscere tumori asintomatici e non palpabili.

Prevenzione Serena è il programma organizzato di screening per la prevenzione e la diagnosi precoce dei tumori della mammella, del collo dell’utero e del colon-retto promosso dalla Regione Piemonte e ricompreso nei livelli essenziali di assistenza (L.E.A.). È offerto gratuitamente, senza necessità di impegnativa, a tutti i cittadini residenti o domiciliati con scelta del Medico di Medicina Generale nel territorio piemontese ed è attuato dall’ASL BI in collaborazione con il Fondo Edo Tempia.

Chi ha diritto allo screening e con quale periodicità

• 45–49 anni: primo accesso su richiesta dell’interessata; successivamente lettera d’invito con cadenza annuale fino ai 50 anni;

• 50–69 anni: accesso automatico e biennale con lettera d’invito;

• 70–75 anni: accesso ogni due anni su richiesta diretta dell’interessata.

Come prenotare o spostare l’appuntamento

Per informazioni, per fissare o spostare la data dell’appuntamento è attivo il numero verde del Centro Unificato di Prenotazione (CUP) regionale 800 001141, dalle ore 8.00 alle ore 20.00, dal lunedì alla domenica. Per il solo spostamento dell’appuntamento e per la consultazione dell’esito è disponibile anche il portale https://www.salutepiemonte.it/

Dove si effettua l’esame

La mammografia viene eseguita presso la Senologia Diagnostica, al Piano -1, Lato Ovest dell’Ospedale degli Infermi di Ponderano.

Gli esiti

In caso di esito negativo la comunicazione viene inviata per lettera. In caso di esito dubbio o positivo l’interessata viene contattata telefonicamente per fissare un appuntamento di approfondimento diagnostico di secondo livello.