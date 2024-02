Giugno è alle porte...qual è la griglia di partenza?

La presentazione di Foglio Bonda sabato scorso in via Italia e le scaramucce consigliari aventi come protagonista Ercoli della Lega e Marta Bruschi che hanno portato alle scuse della Lega in merito alle uscite del consigliere, svelano di fatto l’ipotesi di far candidare una donna per il centro destra.

Tutto questo, unito alle fibrillazioni legate alle elezioni sarde, hanno di fatto acceso la competizione che vedrà il suo epilogo nella tornata elettorale del prossimo 8 e 9 giugno.

Si vota per la Regione, e per quasi tutti i comuni della Provincia, ma è altrettanto ovvio che i riflettori saranno puntati sul capoluogo laniero e su Cossato.

A proposito di Biella con la discesa in campo di Foglio Bonda per Buongiorno Biella e di Marta Bruschi per il Pd, cominciano a delinearsi gli schieramenti che si accingeranno alla campagna elettorale a cui parteciperanno anche i Cinque Stelle, mentre sul fronte largo della destra non si comprende ancora se si punterà sul Corradino bis oppure ci sarà spazio per un altro candidato/candidata.

E il civico Gentile ? Tenterà di nuovo l’avventura delle urne sfiorando per un soffio cinque anni la clamorosa rimonta. Una matassa quella amministrativa che dovrà vedere una sua composizione nelle prossime settimane.

Giugno è ormai alle porte e c’è pochissimo tempo per definire la griglia di partenza.