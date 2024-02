Guasto alle linee telefoniche, ecco come contattare gli uffici del comune di Cossato

A causa del perdurare di un guasto sulle linee telefoniche, ancora nella giornata odierna, gli uffici del comune di Cossato non risultano contattabili agli ordinari numeri di telefono.

Sono stati quindi attivati numeri di emergenza cellulari sostitutivi in grado di mettere in contatto l’utente con tutti gli uffici: Centralino -3292107396; Ufficio Servizi Sociali ed Istruzione, Sport e Cultura 338 4722738; Ufficio Personale Ragioneria- 3384722766; Comando di Polizia Locale- 3292107348.

“I gestori delle linee telefoniche stanno lavorando per ripristinare il guasto che sta causando problemi non solo agli edifici comunali ma ad un’intera zona della città – spiegano dal Comune - Ricordiamo che per comunicare con gli uffici è inoltre sempre possibile scrivere una mail direttamente all’ufficio interessato lasciando i propri riferimenti telefonici per essere immediatamente contattati”.