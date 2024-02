I consigli di newsbiella.it per il fine settimana 23, 24 e 25 febbraio

venerdì 23

- Masserano, pranzo ex sindaci a Masserano ore 12

- Netro, carnevale

- Vigliano, alle 17,30 "Venti d'autore" con Gino Carlomagno in biblioteca

- Massazza, carnevale

- Biella, Istituto Eugenio Bona, Anteprima di Alchèmica Festival - seminario LE PROTAGONISTE DELL’ERBALUCE - vignaiole, viti e aziende vitivinicole dalle 10

- Biella: serata CAI "CONVERSAZIONI sul CLIMA in MONTAGNA". L’appuntamento alle 21 presso la Sala dello stemma Ferrero di Palazzo Ferrero in Corso del Piazzo 29

sabato 24

- Mongrando, Mongrando in Alto

- Netro, carnevale

- Biella, si presenta il candidato sindaco di Biella Andrea Foglio Bonda ore 16 in piazza della Trinità

- Biella, ore 10, Vigliano Biellese (BI), Associazione Cnos-Fap, via Libertà 13, l’assessore Chiorino interviene alla consegna degli attestati

- Biella, Luminosa, presidio per cessate il fuoco in piazza Curiel dalle 17,15 alle 18

- Massazza, carnevale

- Magnano, carnevale

- Biella, Biella Masquerade in piazza del Monte dalle 21 all'1

- Cossato, incontro con l'autore ospite Artemisia Loro Piana

- Zubiena, via Pietro Micca 5, Esperienza Harry Potter per bambini, Workshop di Autoproduzione di Cosmetici Naturali per la cura del visoe Workshop di autoproduzione di Saponi Naturali

- Tavigliano, Bocchetto Sessera, Ciaspolata con la luna piena

- Bielmonte, Wing Over Bar, Piazzale 2, Battesimo delle Ciaspole

- Tavigliano, Bocchetto di Sessera, FOREST BATHING & WELLNESS ALL’OASI ZEGNA

- Gaglianico, dalle 21 in auditorium, "I cabarettanti"

domenica 25

- Massazza, carnevale, dalle 10 corsa in maschera "Carnival Fun Run", 10,30 sfilata canina in maschera, dalle 12 distribuzione fagiolata

- Magnano, carnevale, ore 11 fagiolata

- Valdengo, 3° Cross di Valdengo - Trofeo Piemonte Cross Giovanile - 5a prova - Campionati piemontesi individuali Giovanili, cross

- Zubiena, via Pietro Micca 5, Esperienza Harry Potter per Famiglie

- Netro, carnevale

- Tavigliano, Bocchetto di Sessera, FOREST BATHING & WELLNESS ALL’OASI ZEGNA

- Candelo, il Circolo Mosaico, presenta la figura di Luigi Viana dalle 16.30

- Ponderano, carnevale dei bambini dalle 14,30

- Cossato, alle ore 16:00 la Compagnia teatrale “I NUOVI CAMMINANTI” di Biella al Teatro Comunale di Cossato commedia dialettale in due atti dal titolo “Tropa grasia, care magne” di Mariella Acquadro.

- Oropa, Visita guidata al Santuario

- Bielmonte, Wing Over Bar, Piazzale 2, Battesimo delle Ciaspole

- Tavigliano, Bocchetto Sessera, Ciaspolata a 4 zampe

- Campiglia Cervo, frazione Oretto inferiore 22, "Selvatica - Mente" attività di Forest Bathing a La Bürsch

MOSTRE

- Biella Piazzo, Palazzo Gromo Losa, corso del Piazzo 22 e Palazzo Ferrero, corso del Piazzo 29, "Banksy, Jago, TvBoy e altre storie controcorrente" fino al 1/04/2024. Venerdì, sabato e domenica 10.00-19.00.

- Biella, via Corradino Sella 10, SETA. Luoghi e archivi dell'arte serica fino al 10/03

- Biella, fino al 25/02, mostra #stradeparallele, Spazio Cultura Fondazione: CRB. Orari mostra: da lunedì a venerdì dalle ore 9 alle 17.30.

- Biella, "Le libellule", al Circolo Culturale Sardo. Nell’allestimento curato da Giovanni Carta nei saloni della Biblioteca in via Galileo Galilei 11, alle pareti, quaranta immagini di libellule ritratte nel Biellese e in Sardegna, opera di quattro fotografi: Lucio Bordignon, Marta Cadin, Leonardo Siddi e Walter Caterina. Info: visitabile fino a Pasqua

- Biella, fino al 30/04 Visita a Cittadellarte - Fondazione Pistoletto