A Biella festa, balli e intrattenimento: “Masquerade Circus edition”

È stata scelta Piazza del Monte, a Biella, per la serata Biella Masquerade “Circus edition” slittata di una settimana per problemi tecnici al piazzo.

Gli organizzatori della serata, l’associazione culturale Fabrika e il Comune di Biella, promettono di coinvolgere la comunità in una notte di festa, balli e intrattenimento nel cuore della città, creando un momento di aggregazione e divertimento per tutte le età.

Biella Masquerade rappresenta un'opportunità per condividere la gioia e la magia con amici e familiari, e ciò sarà possibile anche grazie al supporto dell’ente manifestazione Riva che si è reso disponibile ad appoggiare l’iniziativa.

Si parte dagli anni 70 fino ai giorni nostri: La colonna sonora della serata sarà curata da due DJ che hanno fatto ballare più generazioni. Dalle ultime hit alle tracce intramontabili dance anni 90, lo zio Peter (Back to Cancello e ’90 allora) e Giuliano di Biase in arte Dj Giuly (discoteca Caravel) trasporteranno gli ospiti in un viaggio sonoro che accompagnerà l'atmosfera magica della Biella Masquerade.

Animazione a Tema Circo: L'animazione è affidata all’agenzia milanese di Valentina Marmorato show, che aggiungerà un tocco di spettacolarità alla serata. L’idea è arrivata da Andrea Morabito, organizzatore dello Street art Festival che si svolge tutti gli anni in Biella Riva.

Artisti circensi e giocolieri daranno vita a performance straordinarie, creando un'atmosfera che ricorda i classici circhi d'epoca. L'interazione con il pubblico sarà fondamentale, rendendo l'esperienza coinvolgente e indimenticabile per tutti i partecipanti.

L’orario di inizio è fissato per le ore 21.00 con termine alle ore 1.00 e l’ingresso sarà gratuito.

Sarà possibile accedere nell’area evento, fino al raggiungimento della capienza massima consentita, passando da Via Italia o da Via Belletti Bona.