"La montagna dialoga con la contemporaneità", nuovo appuntamento

La sezione di Biella del Club Alpino Italiano propone il secondo appuntamento della rassegna «La montagna dialoga con la contemporaneità: CONVERSAZIONI sul CLIMA in MONTAGNA». L’appuntamento è fissato per venerdì 23 febbraio alle 21 presso la Sala dello stemma Ferrero di Palazzo Ferrero in Corso del Piazzo 29 a Biella.

Interverranno: Matteo Borgnino e Agostino Meroni, ricercatori presso l’università di Milano Bicocca, Anna Napoli, ricercatrice presso l’università di Trento, Gabriele Silvestri, guida alpina. Modera Francesca Pettinati. I relatori formano un gruppo di giovani appassionati di scienza e di montagna che hanno a cuore la sensibilizzazione ambientale sui cambiamenti climatici e i loro effetti nello spazio alpino; si sono dati il nome di Climalp, un’efficace sintesi dei loro obiettivi. Dopo averli conosciuti si è deciso di proporre una serata differente, in cui i cambiamenti climatici non sono citati, come in genere avviene, solo come soggetti di modificazioni ma vengono analizzati nella loro essenza di fenomeno naturale; ciò prevedrà un’immersione nel mondo dell’indagine scientifica con le sue osservazioni, misurazioni e dati, strumenti fondamentali per costruire conoscenza e comprensione del mondo naturale, sulle quali basare momenti di riflessione e confronto atti a operare scelte consapevoli individuali e collettive. Una serata quindi informativa, formativa e di confronto, ricordando che in natura, come scrisse nella seconda metà del ‘900 il celebre biologo statunitense Barry Commoner: «Non si distribuiscono pasti gratuiti».