Scambio culturale e pedagogico tra Italia, Giappone e Spagna: visita alle scuole di Andorno e Cossato

Nella giornata di martedì 20 febbraio, l'atmosfera nelle scuole di Andorno Micca e Cossato è stata arricchita da un evento internazionale di grande rilievo. L'Istituto Comprensivo di Andorno Micca e l'Istituto Comprensivo di Cossato hanno aperto le proprie porte per accogliere docenti stranieri in un'esperienza di job shadowing, promuovendo lo scambio culturale e pedagogico tra Italia e Giappone, oltre che tra Italia e Spagna.

Nell'ambito di questa iniziativa che ha avuto come figura di collegamento Silvana Rampone, una delegazione composta da tre professori universitari giapponesi, Kiyota Yoichi, Nakayama Natsue e Kurihara Fumiko, ha visitato l'Istituto Comprensivo di Andorno Micca . Lo scopo principale del loro soggiorno è stato osservare le pratiche di insegnamento della lingua inglese e della cittadinanza attraverso metodologie innovative come il CLIL/eTwinning e l'uso dei picture books. In particolare, la classe quinta della scuola primaria di Andorno, guidata dalla docente Emanuela Boffa Ballaran, è stata coinvolta in un progetto di partenariato con una scuola giapponese.

Questa collaborazione è stata avviata dal professore Kiyota Yoichi per ampliare i contenuti interculturali di un picture book incentrato sul tema del cibo. Parallelamente, presso la scuola dell'infanzia di Sant'Eurosia, sempre nell'ambito del job shadowing, una docente spagnola proveniente dall'istituto CEIPSO di Madrid, ha trascorso la giornata con i bambini e le insegnanti locali. L'incontro ha avuto inizio con la celebrazione del compleanno di una bambina, seguito da attività all'aperto che hanno coinvolto i piccoli in giochi logici-matematici e fonologici.

All'Istituto Comprensivo di Cossato, la scuola primaria di Mottalciata ha ospitato due insegnanti spagnoli, accompagnati dalla maestra Elisa Pollero e dalla sua classe quinta. Approfittando di una meravigliosa giornata di sole, l'intera mattinata è stata dedicata a un'esperienza didattica all'aperto. Questa scuola è stata la pioniera nel 2019 nel progetto "Scuole in cammino", che promuove l'utilizzo del cammino come strumento per la costruzione di percorsi esperienziali e didattici, incentivando il movimento e l'attività fisica all'aria aperta come parte integrante della giornata scolastica.

La camminata ha avuto il momento culminante in un parco giochi, dove insieme ai bambini della scuola dell'infanzia sono state svolte attività di coding unplugged in lingua inglese. In conclusione, l'incontro tra docenti italiani, giapponesi e spagnoli ha rappresentato un'occasione preziosa per arricchire le pratiche didattiche e per favorire lo scambio culturale tra le diverse realtà scolastiche. La splendida giornata di sole si è conclusa con una visita al Piazzo insieme alla dirigente Nuccio che ha sottolineato l’importanza di promuovere la collaborazione internazionale nell'ambito dell'istruzione,che apre nuove prospettive per gli insegnanti e offre opportunità di apprendimento uniche per gli studenti.