TeamVolley, gran vittoria per la Serie D: ecco i risultati del settore giovanile FOTO

Weekend importante per tutto il nostro settore giovanile. La formazione del Botalla TeamVolley ha trovato una vittoria importante per proseguire la rincorsa-salvezza in Serie D. La nostra Under18 ha invece staccato il biglietto per i quarti di finale nella fase a eliminazione diretta.

SERIE D

SERIE D Girone A - 15a giornata BOTALLA TEAMVOLLEY – Igor Volley Trecate 3-2 (26-24/22-25/22-25/29-27/15-13) BOTALLA TEAMVOLLEY: Girardi 2, Panaia 1, Zignone 22, Cena 15, Sola 5, Fontana 7, Venturino ne, Gariazzo ne, Damo 8, Macchieraldo 18, Fantini ne, Piletta ne, Guzzo (L1), Vioglio (L2). Coach Ivan Turcich, vice Marco Allorto. Coach Ivan TURCICH: «Due punti fondamentali contro un diretto concorrente alla salvezza. Abbiamo migliorato il risultato dell’andata e la posizione in classifica. Le ragazze stanno spingendo al massimo e sono fiero del percorso di crescita che stanno facendo, in special modo del gruppo-squadra che sta diventando granitico. Un plauso va soprattutto alle più "vecchie", che stanno creando molta coesione all'interno dello spogliatoio. Ora dobbiamo porci piccoli obiettivi a breve termine e puntare a salvarci. La parola d'ordine è: “Ad ogni costo”».

UNDER18

Ottavi di finale – ritorno GENERALI TEAMVOLLEY – San Rocco Novara Eccellenza 3-0 (25-16/25-20/25-15) Coach Paolo SALUSSOLIA: «Siamo ai quarti e questo non era un risultato scontato a inizio stagione. Ovviamente, non ci accontentiamo e faremo tutto il possibile per avanzare ancora, il che vorrebbe dire raggiungere la Final Four e l’accesso alla fase regionale. Ora ci attende un incrocio difficile contro una squadra – il Sammaborgo - che ha fatto bene in Eccellenza e che vanta elementi di buon livello. Sicuramente dovremo evitare i passaggi a vuoto che sempre ci accompagnano quando affrontiamo squadre a noi inferiori, onde evitare tutto quello che ci potrebbe mettere spalle al muro nella gara di ritorno. Posso dire che, quando si è alzato il volume, la squadra ha sempre risposto adeguatamente e sono certo non si tirerà indietro adesso, per gli scontri decisivi. Lavoro costante: ogni piccolo dettaglio migliorato può fare la differenza».

UNDER16

Ottavi di finale – andata DE MORI TEAMVOLLEY – L’Antica Farinata Pallavolo Ovada 0-3 (16-25/18-25/21-25) Coach Marco ALLORTO: «Sapevamo che sarebbe stata una partita difficile, perché ormai siamo arrivati a livelli di qualità alti. Tutto sommato abbiamo approcciato l'incontro in maniera positiva. Ci è mancato qualcosina su alcuni palloni in difesa, ma è stata comunque una buona prestazione, giocata con intensità. Portiamo a casa una sconfitta, ma combattuta».

UNDER14

Ottavi di finale – ritorno ANGELICO TEAMVOLLEY – Rosso Auto Pallavolo Ovada 1-3 (25-18/24-26/19-25/22-25) Coach Ivan TURCICH: «Usciamo sicuramente a testa alta da questo campionato. Di certo possiamo ambire a qualcosa di più, ma il percorso è lungo e le ragazze sono motivate e cariche al punto giusto. Prepareremo al meglio i tornei primaverili».

UNDER13

CONAD TEAMVOLLEY – Asd Volley Bellinzago 3-0 (25-11/25-21/25-21) Capitan Greta POZZO: «All'inizio eravamo contente perché la partita stava andando molto bene, poi negli ultimi due set ci siamo un po’ demoralizzate. Ogni tanto le avversarie facevano anche quattro punti di fila, ma con l'impegno e l'aiuto di coach Alessia Diego siamo riuscite a vincere».