Bulli e Pupe con la Coda ODV cerca un negozio o un magazzino

Ci riproviamo... stiamo cercando un negozio o un magazzino zona Biella e limitrofi per aprire uno Charity shop, abbiamo tanti begli oggetti, ma non uno spazio dove poterli esporre e vendere.

Ogni mese le spese aumentano e noi ci troviamo in grossa difficoltà, tra pensioni, cure, cibo, prevenzione e le tantissime richieste di aiuto, siamo davvero al collasso!

Ci sono davvero tantissimi negozi vuoti da anni, perché non fare del bene?

Ovviamente non siamo in grado di pagare un affitto, quindi se fosse pro-bono o simbolico per noi sarebbe davvero un grande dono