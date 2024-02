A Masserano una cena per gli ex sindaci del Biellese

Da un incontro fortuito è nata l'idea di dar vita ad un appuntamento conviviale che vedrà seduti a tavola, venerdì 23 febbraio, gli ex sindaci della provincia biellese. L'iniziativa è partita da Alfio Serafia e Mario Lacchia, già primi cittadini di Mezzana Mortigliengo e Salussola. “Dopo tanto tempo – racconta Serafia - ci siamo ritrovati casualmente ad una festa e, dopo una breve chiacchierata, abbiamo pensato: perchè non riunire chi ha guidato un comune in passato? Sarebbe la prima volta”.

Il riscontro, manco a dirlo, è stato più che positivo. “Sono arrivate diverse adesioni – commenta Serafia - È una sorta di rimpatriata, dove ci si potrà scambiare gli auguri e parlare di tanti argomenti".