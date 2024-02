Pallamano, due ko per Vigliano. Parla il tecnico Lugli: “Tensione ha giocato un brutto scherzo”

Termina con due sconfitte in altrettante gare il quarto concentramento della prima fase del Campionato Under 15 maschile FIGH disputato domenica 11 febbraio a Frossasco, per la squadra di FC Vigliano Polisportiva.Sconfitta per 16-18 nella prima gara disputata, a prevalere con merito è stato Valpellice che ha ora in mano il proprio destino nella corsa al secondo posto nel girone che qualifica direttamente ai quarti di finale. La formazione giallorossa si è sciolta come la neve ai primi caldi durante il secondo tempo dell’incontro giocato punto a punto coi torinesi ed è ora ferma a 9 punti, con Valpellice che ha due gare ancora da disputare.Sconfitta viglianese anche nella seconda partita di giornata, con la forte formazione di San Camillo Imperia con il risultato di 9-34.

Questo il commento del tecnico giallorosso Simone Lugli al termine della giornata di gare: ”Siamo stati artefici del nostro destino in due partite di questa prima fase del campionato. Quella di andata disputata con Ventimiglia lo scorso 5 novembre e quella di oggi. Abbiamo comunque la certezza matematica del terzo posto in virtù del fatto che quando a Ventimiglia mancano ancora 2 partite, loro possano al massimo raggiungere 7 punti contro i nostri 9. La corsa al secondo posto è invece tutta nelle mani di Valpellice al quale basterà vincere una della due gare che restano loro da disputare. La tensione ci ha giocato un brutto scherzo e abbiamo giocato molto poco di squadra in attacco e mancato anche diverse chiare occasioni da rete esaltando ulteriormente l’ottima prova del portiere dei torinesi. Nella seconda partita abbiamo dato ampio spazio a tutti i ragazzi che hanno partecipato alla trasferta e ricevuto ottime sensazioni da parte soprattutto del gruppo dei 2010-11 sceso in campo. Da segnalare la prima rete in campionato del 2011 Michele Perotto. Ora ci aspetta un periodo di allenamenti nei quali lavoreremo su ciò che oggi è andato peggio”.

Ecco il tabellino delle partite: Valpellice 18 – FC Vigliano 16 - Giusti (GK), Copasso, Borio, Giorcelli, Vioglio (1 ammonizione, 2 reti), Perotto, Antonello (GK), Augelli (capitano, 5 reti), Onnis, Toso, Mantio (vice capitano 7 reti, 2 esclusioni), Francesio (2 reti), Gros Jacques, Pidello. FC Vigliano 09 – San Camillo Imperia 34 – Giusti (GK), Copasso (1 rete), Borio, Giorcelli, Vioglio (2 reti), Perotto (1 rete), Antonello (GK), Augelli, Onnis, Toso, Mantio, Francesio (2 reti), Gros Jacques, Pidello (1 ammonizione, 3 reti).

Classifica (tra parentesi le gare disputate): San Camillo Imperia 12 punti (6 gare), FC Vigliano Polisportiva 9 (8), Valpellice 8 (6), Ventimiglia 3 (6), Exes 1984 0 punti (6).

Prossimo concentramento domenica 3 marzo a Ventimiglia con il seguente programma gare: Ventimiglia- Valpellice, San Camillo Imperia-Exes, San Camillo Imperia- Valpellice, Ventimiglia- Exes.