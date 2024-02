Ritmica, Giulia Sapino ottiene il pass per la finale di Napoli del Trofeo Gold Italia FOTO

Si è disputata domenica 4 febbraio la seconda prova regionale del Trofeo Gold Italia di ginnastica Ritmica, presso il palazzetto dello sport di Candelo, con l’organizzazione a cura dello staff della Rhythmic School. In gara il meglio della Ritmica regionale a contendersi i tre posti sul podio che davano l’accesso alla finale nazionale, che si disputerà a Napoli a fine aprile.

Giulia Sapino, nella categoria J3, con due ottime esecuzioni al cerchio (26,650) ed alle clavette (25,900), si piazza al secondo posto, ottenendo la medaglia d’ argento di giornata e nella classifica del campionato, conquistando l’accesso alla finale nazionale. Buone anche le prove delle altre atlete della scuola di Ritmica di Tatiana Shpilevaya: Ginevra Bravaccino, in gara nella categoria J1, ottiene il quinto posto finale effettuando le routine al cerchio (23,500) ed alle clavette (21,900); nella stessa categoria è scesa in pedana anche Elena Pavanetto che dopo aver effettuato un’ottima palla (24,400) ha dovuto abbandonare, precauzionalmente, per un lieve malore.

Ha gareggiato nella categoria J2 Noemi Sgueglia effettuando esibizioni alla palla (23,250) ed alle clavette (23,500) ottenendo la settima posizione finale. Hanno seguito le atlete in gara le tecniche Arianna Prete e Mariia Nikitchuk che commentano i risultati ottenuti dalle loro assistite: “E’ stata una competizione molto combattuta, in modo particolare nelle J3, dove la nostra Giulia Sapino ha saputo esprimere a pieno il suo potenziale ed è riuscita a conquistare un secondo posto, fra un nutrito numero di avversarie molto preparate, che vale il pass per la finale nazionale. Hanno comunque gareggiato bene anche le altre nostre atlete: per motivi diversi non sono riuscite a raggiungere il podio, ma si sono classificate subito a ridosso dello stesso. E’ stata un’esperienza positiva che metteranno certamente a frutto nel corso delle prossime gare per loro, il prossimo appuntamento sarà il campionato nazionale di serie C il 25 febbraio; prova assegnata dalla FGI alla Rhythmic School per quanto riguarda la parte organizzativa e che si terrà al Palasport di Candelo”.

La Rhythmic School con le atlete partecipanti al campionato di serie D sarà nuovamente in campo domenica prossima a Saluzzo con altre sette atlete.