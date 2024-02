Al via il girone di ritorno, Ilario Ormezzano Sai SPB ospita il Volley Parella

Dopo due weekend di pausa dal campionato, ecco che si rientra in campo con il girone di ritorno della Serie B. Sabato sera alle ore 21 ci sarà la sfida contro il Volley Parella Torino, attualmente al sesto posto con 18 punti. Prima della partita scenderà in campo la squadra di pallavolo unificata di ASAD Biella, insieme al gruppo del Minivolley Unificato della SPB Monteleone Trasporti, in occasione della Volleyball Week Special Olympics. Inoltre il match sponsor che darà il nome all'incontro sarà Conad, che premierà l'MVP della gara.

Sarà una partita importante per la compagine biellese, che in questa prima fase del girone di ritorno giocherà in casa le prime tre partite. Parella è una formazione solida, che ha offerto grandi prestazioni, soprattutto tra le mura di casa della palestra Manzoni. L’occasione per i biellesi è che si giocherà al Palapajetta, una palestra molto diversa rispetto a quella torinese, quindi bisognerà spingere al massimo per provare a portare a casa il risultato. Bisognerà prestare particolare attenzione all’opposto Riccioni e allo schiacciatore D’Ambrosio, che nella partita d’andata hanno fatto impazzire la difesa e la ricezione biellese. L’Ilario Ormezzano Sai SPB si è allenata bene nell’ultimo periodo e la prestazione dello scorso sabato ha confermato questo trend positivo. Ora non resta che lasciare il verdetto al campo e vedere come si comporteranno i ragazzi di coach Di Lonardo.

Il commento di Jacopo Marchiodi: “Sabato finalmente inizia il girone di ritorno con una bella sfida contro Parella. Ultimamente ci stiamo allenando bene, quindi sono fiducioso che riusciremo a fare una bella prestazione e riscattarci dalla brutta batosta subita all’andata. Come sempre ci prepareremo al meglio durante la settimana e sabato daremo il nostro 100%.”