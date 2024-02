150 anni di passione per la cultura: la Biblioteca di Biella travalica i secoli FOTO

L'11 febbraio 2024 è il compleanno della Biblioteca Civica di Biella, la biblioteca dei “cives”, cioè dei cittadini che da quella lontana data dell’Ottocento l’hanno frequentata, amata e arricchita con le loro donazioni di pregio. La storia della Biblioteca Civica è oggetto di studio da parte di un gruppo di ricercatori e storici biellesi oltre che dei bibliotecari, perché per guardare al futuro bisogna essere consapevoli del proprio passato.

“Il 19 ottobre 1873 Quintino Sella inviava al sindaco di Biella, Tommaso della Marmora, una lettera in cui sottolineava la necessità di fondare, con il concorso dei privati cittadini, una biblioteca pubblica, possibilmente annessa a un istituto scolastico e accompagnava la sua proposta con il dono di 2.355 volumi – spiega l’assessore alla Cultura Massimiliano Gaggino -. Domenica inizieranno i festeggiamenti che proseguiranno per tutto il 2024: una serie di eventi che con il supporto di questa e altre amministrazioni, valorizzerà un bene culturale di grande rilevanza, ancora troppo sconosciuto ai biellesi”.

“I dati sulla fruizione – sottolinea il Sindaco di Biella, Claudio Corradino – rivelano che il servizio viene sfruttato sempre più frequentemente, nonostante l’era digitale possa azzerare la consultazione dei libri. Oggi e nel passato la Biblioteca ha rappresentato un luogo di aggregazione e l’interesse è in costante crescita. Dai giovani studenti ai grandi ricercatori abbiamo la fortuna di possedere una mole di opere e di ricchezze immense: occorre valorizzarle!”.

Il polo bibliotecario, come sottolineano Anna Bosazza e Donatella Capovilla, bibliotecarie e responsabili, non solo presenta una grande quantità di testi e volumi, ma anche delle rarità che attirano studiosi e ricercatori. Durante la manifestazione verranno esposti, oltre ai documenti storici, le collezioni che sono state donate nel corso del tempo.

Il programma di domenica 11 febbraio, per celebrare il 150° compleanno prevede:

Alle ore 16.00 passeggiata attraverso i luoghi che hanno ospitato le raccolte civiche e il servizio bibliotecario (a cura di Barbara Caneparo di Naturarte su prenotazione 0152524499 - appuntamento al Chiostro di San Sebastiano).

A partire dalle ore 16.00: apertura straordinaria della Biblioteca Civica (piazza Curiel 13) e Biblioteca ragazzi "Rosalia Aglietta Anderi" (piazza La Marmora 5). I bibliotecari saranno a disposizione di tutti per mostrare bellezza, per raccontare storie, per spiegare quali sono i servizi che una biblioteca come questa offre.

Alle ore 17,45 l’assessore alla Cultura Massimiliano Gaggino aprirà i festeggiamenti per il centocinquantenario scoprendo il logo dei 150 anni appositamente creato dalla bibliotecaria Irene Fulcheri. A seguire canteremo “tanti auguri” per festeggiare questa “anziana signora” facendola sentire giovane.

Dalle ore 18.00 Alex Gariazzo e Smallable Ensemble ci accompagneranno in un viaggio nella musica del Novecento a cavallo tra blues, soul, jazz e standards con arrangiamenti acustici e raffinati impasti vocali: da Harry Belafonte ai Beatles passando per i Queen fino a Billie Eilish!

Tutti gli utenti e i visitatori della biblioteca, a partire dall’11 febbraio, potranno scrivere un messaggio d’augurio per i 150 anni su un registro che verrà chiuso al 31 dicembre 2024 e conservato per le future generazioni nell’archivio storico della Biblioteca Civica.