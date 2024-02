"Palestra di Vita", un nuovo progetto di Anzitutto per la promozione dell'invecchiamento attivo

Motivare le persone anziane a praticare uno stile di vita sano, pensare positivo e attivare la conquista della consapevolezza di sé e del controllo sulle proprie scelte, decisioni e azioni, sia nell'ambito delle relazioni personali sia in quello della vita sociale è tra gli obiettivi di "Palestra Vita", il nuovo progetto promosso nel biellese dall'Associazione di Volontariato Anzitutto in collaborazione con Auser Zumaglia - Pensieri Circolari.

Il progetto è stato ideato ed attuato dal 1995 da Pietro Piumetti, psicoterapeuta, dipendente del Consorzio Socio-Assistenziale del Cuneese e docente presso l'Università IUSTO, ed è la prima volta che approda nel biellese. Partirà a fine febbraio, e sarà finanziato dalla Fondazione Compagnia di San Paolo nell'ambito del POV "Great Old Biella".

“Si tratta di un progetto approvato dal Dipartimento di Culture, Politiche Società dell'Università di Torino – spiega il presidente di Anzitutto, il dott. Bernardino Debernardi, ex primario di Geriatria dell' Ospedale di Biella - , il che rappresenta una garanzia di qualità. Obiettivo è promuovere l'invecchiamento attivo. Mentre attraverso gli appuntamenti del "Caffè del Benessere" i partecipanti assistono a una lezione frontale, con “Palestra di vita” vengono coinvolti attraverso lo scambio di storie ed esperienze, esercizi di allenamento mentale, auto mutuo aiuto sui problemi di ognuno, educazione sanitaria, attività varie quale yoga della risata, incontri culturali con il territorio”.

Gli incontri partiranno a fine febbraio e dureranno fino al prossimo anno, con una pausa estiva tra giugno e settembre. Si svolgeranno nella sede di Auser Zumaglia, in via Case Sparse n. 6 e avranno come conduttrici qualificate Francesca Hangle e Romina Tallia, della Cooperativa Sociale A ruota libera. “Saranno aperti a tutti gli over 65, completamente gratuiti – conclude il presidente di Anzitutto – e Auser metterà a disposizione anche l'eventuale trasporto per i partecipanti”.

Per informazioni o passaggi in auto si possono chiamare i numeri 3311680136 oppure 3284558760. Maggiori dettagli di “Palestra di vita” saranno comunque dati durante la presentazione del progetto il 14 febbraio 2024 alle ore 15, presso il Centro di lncontro "Le cascine" in via Case Sparse n. 6 alla presenza del dott. Debernardi, delle conduttrici e di Fausta Gallo, Presidente dell'Auser Zumaglia - Pensieri Circolari che ospita l'iniziativa, anche con il patrocinio del Comune. Sempre durante la presentazione saranno raccolte anche le iscrizioni al corso.

L'associazione Anzitutto ha già anche in previsione di proporre “Palestra di Vita" in altre sedi del biellese.