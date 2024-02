Medico di medicina generale a Valdilana, ecco le parole dell’assessore regionale Icardi

“In merito alla criticità segnalata, le azioni messe in atto dal distretto territorialmente competente dell’azienda sanitaria locale sono state le seguenti procedure (previste dalla legge): richiesta di innalzamento temporaneo del massimale a tutti i medici di medicina generale dell’ambito (con assegnazione di medico di medicina generale a parte degli assistiti); bando per sostituire medico di medicina generale, che purtroppo è andato deserto; attivazione del servizio unità di continuità assistenziale territoriale (Ucat) per visite ambulatoriali, visite domiciliari, visite presso le Rsa. Il servizio avviene previa prenotazione telefonica gestita dal distretto e garantisce la disponibilità di uno o due medici UCA dal lunedì al venerdì. Gli ambulatori (almeno 4 ore al giorno) sono distribuiti sul territorio: 3 giorni in località Valle Mosso, 1 giorno in località Mosso, 1 giorno presso il comune di Camandona. Il servizio garantisce le cure primarie a tutta la popolazione rimasta priva di medico di medicina generale”. Così l’assessore regionale alla Sanità del Piemonte, Luigi Genesio Icardi.