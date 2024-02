Andorno Micca, il sindaco Crovella tenta il tris: ufficiale la ricandidatura alle prossime elezioni

È arrivata l'ufficialità anche nel comune di Andorno Micca: il sindaco Davide Crovella scende in campo e annuncia la ricandidatura alle prossime elezioni comunali. In caso di vittoria, si tratterebbe del terzo mandato di fila. La lista sarà sempre “Progetto per Andorno” e vedrà molto probabilmente alcuni avvicendamenti all'interno del gruppo consiliare.

Per l'occasione, il primo cittadino ha tracciato un bilancio dell'ultima legislatura: “È stata sicuramente condizionata dalla vicenda Covid che ha impedito la conclusione delle opere nei tempi previsti. Ma sono tanti gli interventi di cui andiamo più fieri. Penso alla riqualificazione di alcune zone del paese, lasciate da tempo a loro stesse, o la riqualificazione di importanti strutture del territorio, come l'area Ferragosto del Parco della Salute, che presto avrà una nuova veste architettonica. Inoltre, l'amministrazione comunale ha sempre puntato, e continuerà a farlo, sulle scuole con l'ideazione di progetti sportivi e didattici così da renderle sempre più attrattive per le famiglie".

"Una menzione particolare - conclude Crovella - la meritano la sicurezza, con la posa del sistema di videosorveglianza, un'azione di assoluta prevenzione, e la collaborazione sempre più fattiva con la Casa di Riposo, con la ripresa di diversi servizi, come il trasporto anziani e la fisioterapia”.