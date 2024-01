A Bielmonte le nazionali di slalom italiane e l'atleta bulgaro Albert Popov

In preparazione all’attesissima gara di slalom speciale maschile che si terrà a Chamonix la prossima domenica 4 febbraio, le Nazionali maschili di Slalom Italiane (A e B) e l'atleta bulgaro Albert Popov si alleneranno sulle piste dell’Oasi Zegna Ski Racing Center nelle giornate del 1-2 febbraio.

Per la Nazionale A, guidata dall'esperto allenatore Simone Del Dio, saranno presenti Alex Vinatzer, Tommaso Sala, Giuliano Razzoli, Stefano Gross, Corrado Barbera, Matteo Canins, Simon Maurberger, Tobias Kastlunger e Filippo Della Vite. La Nazionale B, allenata dal preparatore atletico Corrado Momo, vedrà la partecipazione di Tommaso Saccardi, Alessandro Pizio, Matteo Bendotti e Riccardo Allegrini. Anche Albert Popov, atleta bulgaro terzo classificato nello slalom speciale della Coppa del Mondo di Palisades Tahoe 2023, si allenerà a Bielmonte in vista della sua presenza alla gara in territorio francese.

Un’ulteriore conferma dell’eccellenza dell’offerta di Oasi Zegna Ski Racing Center, dove quest’inverno si sono recati diversi atleti e numerose squadre nazionali provenienti sia dal nostro Paese, sia dal resto del mondo. Il centro vanta anche una preziosa collaborazione con gli sponsor Centro Commerciale San Martino, Nordica, Marcolin, Lauretana.