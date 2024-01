Due secondi posti per Ginnastica Biella

Sempre a Torino, in questa fase regionale delle gare di ginnastica del nuovo anno, hanno partecipato per Ginnastica Biella, Sveva Botto la mattina nel Campionato individuale Gold Allieve 2e nel pomeriggio, Viola Piva nel Campionato individuale Silver LD base allieva 3.

Sveva, pur avendo ottenuto il secondo posto sul podio con un punteggio dal largo margine sulla terza posizione, ha sprecato parecchio. La stagione comunque è appena iniziata e la forma della piccola atleta (classe 2014) non ha ancora raggiunto il livello ottimale. Le possibilità di miglioramento quindi sono ancora tutte da esplorare e a metà febbraio con la seconda prova, Sveva ci farà vedere di cosa è capace!

Buonissima prova invece per Viola, nata nel 2013, anch’essa seconda sul podio. Vero, che la gara si è svolta tra due sole atlete, ma il suo svolgimento ha visto davvero pochi errori. La differenza di punteggio con la prima classificata è stata solo di 3 decimi. Considerando che Viola era alla sua prima gara e che la rivale poteva già contare su parecchie altre esperienze e partecipazioni passate, il risultato è da considerarsi ottimo, come se avesse vinto! A Sveva e a Viola vanno i complimenti dell’intero staff di Ginnastica Biella (le tecniche Sara Battagion e Irina Sitnikova) e gli auguri per i prossimi impegni.