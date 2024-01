Biellese, il derby è tuo: solo 2 punti dal 1° posto. Torri e Valle Elvo sempre più in testa (foto di Alessandro Bozzonetti per newsbiella.it)

È la Biellese ad aggiudicarsi il derby d'Eccellenza: alla fine, termina 1-0 a favore dei padroni di casa, ora a sole due lunghezze dalla coppia di testa formata da Oleggio e Pro Novara. I blues, invece, raccolgono il decimo ko di questa stagione.

In Promozione, altro derby con la Valdilana Biogliese che ha la meglio sul Ceversama (1-0). Esulta anche il Fulgor Valdengo (3 a 2 esterno sul Città di Casale) mentre la Chiavazzese strappa un punto nel fortino della Juve Domo. In Prima Categoria, è sempre duello a distanza tra la capolista Valle Elvo, vittoriosa 4-0 a Santhià, e la Valle Cervo Andorno, uscita con il massimo della posta in palio nella stracittadina con il Ponderano. Un punto per il Vigliano a Livorno Ferraris e il Gaglianico trova il secondo successo di fila.

Infine, in Seconda, le Torri Biellesi calano la manita e restano a +3 dalla diretta inseguitrice. Il Pollone non riesce a risollevarsi e resta fanalino di coda: con la Strambinese finisce 2 a 0 a favore degli ospiti. 3-1 incoraggiante per La Cervo, al momento posizionata al 4° posto in classifica.