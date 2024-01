Ladri a Donato e Sala Biellese, rubati monili in oro (foto di repertorio)

Ladri in azione nella vicina Valle Elvo. È successo ieri, 25 gennaio, nei comuni di Donato e Sala Biellese. In un caso, i malviventi hanno infranto una finestra ma se ne sono andati a mani vuote; nell'altro, invece, hanno rubato alcuni monili in oro.

Non è escluso che la stessa banda abbia perpetrato entrambi i furti. Sull'accaduto indagano i Carabinieri.