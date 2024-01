Questa mattina, 26 gennaio, poco dopo le 9.30, i Vigili del Fuoco del comando di Biella sono arrivati in via Lombardia per un soccorso persona.

Stando alle informazioni raccolte, alcuni vicini di casa hanno sentito chiedere aiuto da una signora sul balcone. Arrivati sul posto e verificato lo stato di salute della signora, con l’ausilio dell’autoscala, hanno provveduto ad aprire la portafinestra per farla rientrare e poi affidata al personale sanitario per gli accertamenti del caso.