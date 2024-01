Basket, Biella Next e Istituto galileo Galilei: il connubio scuola-sport.

ASD Biella Next e l’Istituto “Galileo Galilei” annunciano con estrema soddisfazione l’inizio di una nuova collaborazione augurandosi possa essere lunga e piena di reciproche soddisfazioni.

Sport e Scuola vanno a braccetto come normale che sia quando si parla di giovani, che oltre ad essere impegnati sui banchi sono anche i protagonisti nelle palestre con allenamenti e partite. L’Istituto “Galileo Galilei” è un punto di riferimento a Torino e Provincia per il recupero di anni scolastici, oltre che per altri servizi formativi, che da quest’anno vanta una sede a Biella, mentre ASD Biella Next è un punto di riferimento in città per l’attività di basket giovanile, contando nei suoi gruppi squadra più di 120 giovani atleti e partecipando ad ogni campionato dall’Under 13 all’Under 19 oltre che ad avere un florido settore mini basket.

Le parole del Presidente Pier Giorgio Castelli: “È la prima volta che collaboriamo con un Istituto di Formazione: l’idea che sta alla base di questa partnership mi ha piacevolmente colpito. I ragazzi che alleniamo ogni giorno rappresentano il futuro: credo che una realtà sportiva come la nostra abbia il dovere morale di aiutarli a raggiungere gli obiettivi che si pongono, in campo e fuori. Teniamo particolarmente al messaggio che questa collaborazione porta con sé, cioè che sport e scuola debbano andare a braccetto. Vogliamo aiutare i nostri atleti a vincere le sfide quotidiane in entrambi i campi. Da oggi abbiamo un alleato in più a questo scopo. Ben vengano collaborazioni come questa”.

Il Direttore dell’Istituto” Galileo Galilei”, Marco Viano, commenta così la nascita di questa collaborazione: “Al di là della mera sponsorizzazione, volta a farci conoscere nel territorio biellese, ci interessava entrare in una realtà come Biella Next perché siamo convinti di poter dare una grossa mano su più fronti. Da sempre lo sport è una valvola di sfogo fondamentale, soprattutto per i ragazzi che attraversano una fase molto delicata come quella adolescenziale. Quando si tratta di agonismo, il compito più arduo è quello di riuscire a dare il 100%, sia in campo che sui banchi di scuola, cercando di organizzare al meglio il proprio tempo a disposizione, oltre che le proprie energie.