Ginnastica Ritmica: le RSgirls in chiaro/scuro al Torneo Gold Italia, FOTO

Domenica 21 gennaio a Settimo Torinese, nell’ ampio ed accogliente palazzetto dello sport locale, si è svolta la prima gara regionale FGI dell’anno 2024. In cabina di regia la società Elegantia, neo entrata fra le associazioni Piemontesi e Valdostane che si occupano di Ginnastica Ritmica, che ha cercato di organizzare con attenzione e cura l‘importante manifestazione. Quattro le atlete in pedana a difendere i colori della Rhythmic School. Ginevra Bravaccino ed Elena Pavanetto, nella categoria J1, impegnate rispettivamente a cerchio e clavette la prima e palla e cerchio la seconda. La giuria, al termine delle esibizioni, ha collocato al quinto posto finale Bravaccino ed al sesto Pavanetto. Ha gareggiato nella categoria J2 Noemi Sgueglia che impegnata a palla e clavette ha ottenuto il quinto posto. Stesso risultato anche per Giulia Sapino, scesa in pedana fra le J3, ed esibendosi con cerchio e clavette.

Hanno accompagnato le atlete in gara Tatiana Shpilevaya e Mariia Nikitchuk che commentano le prove delle loro assistite: “La gara è stata molto impegnativa ed ha visto gareggiare il meglio della Ritmica regionale. Le nostre atlete hanno effettuato ottime performances ma hanno anche commesso qualche errore di troppo. Giulia Sapino ha aperto la gara con il suo esercizio alle clavette, questo l’ha un po' penalizzata, ottenendo un punteggio al di sotto delle sue possibilità, ha poi svolto un’ ottima prova al cerchio: il quinto posto ottenuto è un po' bugiardo in quanto è a meno di un punto dal secondo posto. Ottima l’esecuzione di Sgueglia alla palla, mentre alle clavette non è riuscita a dare il meglio di sè. Bravaccino e Pavanetto si sono difese con onore… considerando che erano alla loro prima gara fra le junior. Faremo tesoro dell’esperienza acquisita – concludono le tecniche - abbiamo ora due settimane di lavoro per migliorare le varie routine per presentarci alla seconda prova del regionale, organizzata dalla nostra associazione al PalaCandelo, per tentare di migliorare le posizioni ottenute e raggiungere il podio, risultato che permetterebbe l’accesso alle finali nazionali del Torneo Gold Italia che quest’anno si disputerà a Napoli a fine aprile”.