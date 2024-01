SPB M-App Hotel trionfa in casa: la vittoria 3-0 su Alto Canavese.

La SPB M-App Hotel si aggiudica una netta vittoria casalinga, sconfiggendo l'Alto Canavese con un punteggio di 3-0 in una partita intensa e combattuta tenutasi sabato. Questa vittoria assume particolare importanza, poiché consente alla squadra di rimanere a stretto contatto con la quarta posizione in classifica.

La partita è stata impegnativa per i ragazzi guidati dal coach Bonaccorso, complicata ulteriormente da alcune assenze causate da infortuni. La sfida in casa della Serie B ha offerto a Bottigella l'opportunità di giocare anche nella Serie D, contribuendo in modo significativo al successo della squadra. Grande intensità, con i biellesi che sono riusciti a imporsi soprattutto nelle fasi finali dei set. Questa vittoria non solo è positiva per la classifica, ma contribuisce anche a rafforzare il morale della squadra in vista della corsa al quarto posto, che è fondamentale per i playoff.

Luca Vicario commenta la partita, sottolineando la sua complessità, nonostante il confronto con l'ultima squadra in classifica.

I numeri della partita testimoniano la superiorità della SPB M-App Hotel:

SPB M-App Hotel - Alto Canavese Volley 3-0

Parziali: 25-22; 25-20; 25-22.

Tabellino: Berteletti 10, Bottigella 15, Castrovilli 3, Rolando 1, Sarasino 10, Vacca 1, Vicario 1. Libero: Pelosini. Assenti: Mazzoli, Stragiotti.